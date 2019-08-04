Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен". При этом она отметила, что он не уважает решения жителей региона, принятого демократическим путем в 2014 году.

Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма

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