Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России. Об этом она написала у себя в Facebook.

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

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