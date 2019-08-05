Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма УкраинеРБК вчера в 14:48
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России. Об этом она написала у себя в Facebook.
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Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.
— Мария Захарова, российский дипломатРЕН ТВ вчера в 21:18
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Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
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Обновлено вчера в 13:46
Общество
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Экономика
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Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
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Происшествия
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Полиция Петербурга пресекла незаконный сбыт метамфетамина
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