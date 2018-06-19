Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании ГоланРИА Новости 05:49

с чего всё началось

Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму - иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

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