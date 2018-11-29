Политика

Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России
РИА Новости
07:58

Савченко в 2016 году осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. На Западе требовали от Москвы освобождения Савченко, запустив в ее поддержку акцию #FreeSavchenko.
РИА Новости07:58

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Захарова жестко ответила Меркель на заявление о санкциях «из принципа»

URA.Ru11:21

Захарова высмеяла заявление Меркель о «принципиальности» санкций

Life.ru10:48

Захарова оценила слова Меркель о санкциях против России

Газета.Ru09:24

Захарова ответила на заявление Меркель о санкциях

News.ru08:54

Захарова ответила на заявление Меркель об антироссийских санкциях

РЕН ТВ08:26

Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России

РИА Новости07:58

Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России

Российская газета09:11

Захарова освежила память «принципиальной» Меркель

Вести.UZ09:25
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Политика

Трамп отменил встречу с Путиным на G20

Обновлено в 12:01
Политика

Кандидат в президенты Грузии от оппозиции не признал итоги выборов

Обновлено в 11:47
Политика

Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом

Государственная пограничная служба Украины подтвердила информацию о том, что в связи с введением военного положения в стране границу в Крыму могут пересекать только украинцы.
Обновлено в 11:45
Политика

Канада ввела санкции против 17 саудовцев в связи с делом Хашукджи

Канада ввела санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 11:57
Политика

В Совфеде оценили перспективы закрытия Босфора для России

Официальный Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 11:58
Политика

Президент подписал указ об увековечении памяти Говорухина

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ об увековечении памяти известного режиссера, сооснователя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислава Говорухина, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:26
Политика

Депутат Игорь Лебедев во время региональной недели отправился в Майами

В комментариях Лебедеву ответил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, который напомнил коллеге, что в России сейчас идет региональная неделя.
Обновлено в 11:24
Политика

Центральный штаб ОНФ выбрал пять новых сопредседателей

Обновлено в 11:30
Политика

Меркель объяснила смысл санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что западные страны вводили санкции против России для защиты принципов международного права, события в Керченском проливе она обсудит с президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20.
Обновлено в 11:40
Политика

США обвинили россиянина в мошенничестве и отмывании денег

Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение россиянину Илью Кулькову по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег, сообщило в четверг министерство юстиции США.
Обновлено в 11:55
Политика

Путин одобрил обновленную Доктрину энергобезопасности России

"Была одобрена новая Доктрина [на заседании Совбеза], которая будет как стратегический документ утверждена указом президента", - сообщил Патрушев.
Обновлено в 10:21
Политика

В Германии открыли расследование из-за поставки турбин в Крым

Работников подозревают в поставке семи газовых турбин в Крым, сообщает агентство.
Обновлено в 11:59
Политика

Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами

В программе Minęła 20 на государственном польском телеканале TVP Info во время эфира появился задник, сравнивающая Россию с криминальной нацистской организацией СС, сообщает сегодня, 29 ноября, портал RadioZET.pl.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Четвертый дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Четвертый дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Крыму заступил на боевое дежурство, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 11:28
Политика

Медведев подведет итоги года в интервью пяти телеканалам 6 декабря

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 6 декабря в интервью пяти российским телеканалам подведет итоги текущего года и расскажет об основных задачах кабинета министров на будущее.
Обновлено в 11:53
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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» с 14 апреля 2017 года.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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