Политика
Захарова ответила на слова Чубайса о бедности населения РоссииРБК 13:15
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить, почему, по его же словам, значительная часть россиян живет бедно. Об этом она написала в Facebook.
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с чего всё началось
В своем Facebook Захарова со ссылкой на «Эхо Москвы» опубликовала заявление Чубайса: «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно».Взгляд.ру09:58
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