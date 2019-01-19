Политика

Захарова ответила на слова Чубайса о бедности населения РоссииРБК 13:15

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить, почему, по его же словам, значительная часть россиян живет бедно. Об этом она написала в Facebook.
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 Захарова со ссылкой на «Эхо Москвы» опубликовала заявление Чубайса: «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно».
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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