Захарова ответила на слова Чубайса о бедности населения РоссииРБК 13:15

с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить, почему, по его же словам, значительная часть россиян живет бедно. Об этом она написала в Facebook.

Захарова ответила на слова Чубайса о бедности населения России

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