Россия заблокировала рекомендацию ПА ОБСЕ о недопуске наблюдателейРИА Новости 14:26

с чего всё началось

Даже Парламентская Ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдёт на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами.

Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ заблокировала принятие рекомендации, позволяющей странам отказывать в доступе на выборы наблюдателям из других государств под предлогом конфликта интересов. Позицию Москвы озвучил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Спорт Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Гроб с покойником принесли к зданию правительства в Самаре Родственники мужчины, умершего несколько дней назад, не смогли его похоронить из-за неоправданно завышенных цен на рынке погребальных услуг и привезли открытый гроб к зданию администрации региона.

Культура Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».

Армия и оружие Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы "Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.

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Общество В Петербурге школьника отстранили от занятий из-за перекрашенных волос Старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно, сообщила РИА Новости в четверг адвокат семьи Анна Радованович.

Космос NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают.

Политика На сторону Гуайдо перешли 11 венесуэльских дипломатов в США Из 56 работающих в США венесуэльских дипломатов на сторону оппозиции перешли 11 человек, заявил представитель провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо.

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Происшествия ФБК выяснил, кто «правит» в Черкесске после задержания Арашуковых Во внимание ФБК попал огромный особняк, расположенный в Черкесске, высота потолков в доме достигает 12 метров.

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Происшествия В Москве столкнулись два трамвая и легковой автомобиль ДТП с участием легкового автомобиля и двух трамваев произошло в Москве у дома 18 на Соболевском проезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.

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Политика Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).

Музыка Умер бас-гитарист группы The Monkees Питер Торк В США в возрасте 77 лет скончался бывший бас-гитарист группы The Monkees Питер Торк, сообщает Variety со ссылкой на сестру музыканта.

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Происшествия Пассажирский самолет случайно превысил скорость звука Один из британских самолетов смог случайно превысить скорость звука. Он летел из Лос-Анджелеса в Лондон. Причиной тому стал сильный ветер.