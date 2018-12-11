Политика
Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мост
Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мостИзвестия14:51
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прямым призывом к терроризму слова депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о том, что Крымский мост необходимо уничтожить. Нардеп от Радикальный партии сделал свое заявление в эфире украинского ObozTV.
Известия14:51
Оценить
256 человек отреагировали
Наша власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора, позволила эти врата построить. Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала.
— Игорь Мосийчук, украинский депутатРамблер 10:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Политика
Россиянка Бутина согласилась признать вину частично
Обновлено в 16:17
Политика
Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой
Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.
Обновлено в 14:20
Политика
Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ за нарушение госграницы в Черном море офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 16:20
Политика
В МИД России оценили заявление Помпео о полёте Ту-160 в Венесуэлу
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу учебного полёта российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу.
Обновлено в 15:35
Политика
В Китае задержан бывший канадский дипломат
Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Канаде во время служебной командировки.
Обновлено в 16:47
Политика
Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу
В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
Обновлено в 16:37
Политика
Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги
Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
Обновлено в 16:45
Политика
В России может наступить «эра судов», считает Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что реализация положений Конституции может привести к "эре судов" и развитию свободы человека.
Обновлено в 16:55
Политика
Госдеп вновь заявил о возможных санкциях из-за «Северного потока-2»
Помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность введения санкций в отношении проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 13:23
Политика
Суд на Украине оставил Вышинского под арестом
Обновлено в 16:09
Политика
Путин высказался о деле «Нового величия»
Президент России Владимир Путин прокомментировал дело "Нового величия", передает ТАСС.
Обновлено в 16:29
Политика
Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу до 21 января
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу в парламенте страны до 21 января 2019 года.
Обновлено в 13:03
Политика
Путин утвердил увеличение пенсии военнослужащим
Президент Владимир Путин во вторник подписал закон, который позволит уже со следующего года повысить пенсии для военных, а также для тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, в пожарной охране, в исправительных учреждениях, войсках Росгвардии и органах по борьбе с наркотиками.
Обновлено в 16:33
Политика
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 14:01
Политика
Трамп пригрозил приостановить работу правительства
Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановит работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 15:44