Политика

Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мост
Известия
14:51

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прямым призывом к терроризму слова депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о том, что Крымский мост необходимо уничтожить. Нардеп от Радикальный партии сделал свое заявление в эфире украинского ObozTV.
Известия14:51
Игорь Мосийчук
Наша власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора, позволила эти врата построить. Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала.
— Игорь Мосийчук, украинский депутатРамблер 10:36

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