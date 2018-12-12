с чего всё началось

Наша власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора, позволила эти врата построить. Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала.

Мария Захарова назвала высказывания Игоря Мосийчука призывом к терроризму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука об уничтожении Керченского моста призывом к терроризму.

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Армия и оружие Армия и оружие Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.

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Армия и оружие Армия и оружие США установили наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе Власти США установили наблюдательные объекты на границе Турции и Сирии, сообщает 12 декабря Al Arabia.

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Армия и оружие Армия и оружие Тихоокеанский флот усилят «Калибрами» Российский Тихоокеанский флот (ТОФ) будет усилен шестью дизель-электрическими субмаринами, восемью корветами, вооруженным «Калибрами» эсминцем, атомными подлодками и малыми ракетными кораблями.