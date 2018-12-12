Политика
Захарова ответила на призыв депутата Рады уничтожить Крымский мост
Захарова ответила на призыв депутата Рады уничтожить Крымский мостТК Звездавчера в 18:15
Мария Захарова назвала высказывания Игоря Мосийчука призывом к терроризму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука об уничтожении Керченского моста призывом к терроризму.
ТК Звездавчера в 18:15
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Наша власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора, позволила эти врата построить. Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала.
— Игорь Мосийчук, украинский депутатРамблер вчера в 10:36
с чего всё началось
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Фейсбук раскритиковала заявление депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, в котором он призвал разрушить Крымский мост.Московский Комсомолецвчера в 17:14
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Захарова назвала слова депутата Рады о Крымском мосте призывом к терроризму
RT на русскомвчера в 13:42
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Политика
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Политика
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Американские СМИ предупредили о формировании «Восточной Антанты»
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Обновлено в 01:59
Армия и оружие
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Политика
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