Политика
Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»ТК Звезда вчера в 23:54
Официальный представитель МИД России посоветовала Вашингтону для начала выполнить свое обещание вывести войска из Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».
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Хотелось бы уточнить, вышли или нет? Прежде чем распоряжаться законными интересами других государств, я бы посоветовала администрации США так же свободно реализовать те обещания, которые были даны международному сообществу.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 17:58
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Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»
Комсомольская правдавчера в 16:15
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