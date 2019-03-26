Политика

Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу ВенесуэлыЭкономика сегодня 09:44

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Джон Болтон
Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных военных держав в общие цели Западного полушария - демократию, безопасность и верховенство закона. Венесуэльские военные должны поддержать народ Венесуэлы.
— Джон Болтон, американский политикРИА Новости вчера в 19:56

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Западное полушарие — «только для американцев»

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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:00, Ашберн
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