Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу ВенесуэлыЭкономика сегодня 09:44
Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных военных держав в общие цели Западного полушария - демократию, безопасность и верховенство закона. Венесуэльские военные должны поддержать народ Венесуэлы.
— Джон Болтон, американский политикРИА Новости вчера в 19:56
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Болтон заявил, что США «не потерпит» военного вторжения в Венесуэлу
Московский Комсомолецвчера в 21:59
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
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Армия и оружие
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