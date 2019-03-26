Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу ВенесуэлыЭкономика сегодня 09:44

Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных военных держав в общие цели Западного полушария - демократию, безопасность и верховенство закона. Венесуэльские военные должны поддержать народ Венесуэлы.

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

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Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

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Политика Мадуро анонсировал подписание около 20 соглашений с Россией в апреле "Россия и Венесуэла в апреле подпишут около 20 соглашений" - сообщил Мадуро, уточнив, что соглашения будут касаться различных областей сотрудничества.

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Политика Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья. На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки.

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Происшествия После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.

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