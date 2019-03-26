Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу ВенесуэлыЭкономика сегодня 09:44

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Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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