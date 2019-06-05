Политика

Захарова ответила на планы Зеленского по «возвращению Крыма»Политическая Экспертиза 02:04

Сведения о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по «возвращению Крыма» прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
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Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма. Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
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