Политика
Захарова ответила на планы Зеленского по «возвращению Крыма»Политическая Экспертиза 02:04
Сведения о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по «возвращению Крыма» прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма. Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.Национальная служба новостейвчера в 02:01
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