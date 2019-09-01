с чего всё началось

В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны

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