Политика
РИА НовостиЗахарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
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В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 07:35
с чего всё началось
«Это историческая смена нашего подхода к историческим вопросам, к тому, что было десять лет назад», - приводит интервью Шинковского радиостанция Radio Maryja.ТК Звездавчера в 22:57
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Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
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В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что США 31 августа нанесли авиаудар в Идлибе без уведомления России и Турции.
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В Делегатском парке столицы 12-летний школьник упал с аттракциона, передает телеканал Москва 24.
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Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
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Авто
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Руководство «АвтоВАЗа» раскрыло причины, по которым было принято решение об отказе от запуска серийного выпуска модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
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«Селтик» одержал выездную победу над «Рейнджерс»
«Селтик» в гостях выиграл у «Рейнджерс» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата Шотландии.
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
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Российская газета вчера в 07:44
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В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
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Praey for the Gods – Анонс нового босса
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Армия и оружие
Коалиция уничтожила в Йемене военную базу хуситов
Российская газета вчера в 21:49
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Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер
Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.
Газета.Ru 30 августа в 13:56
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Газета.Ru вчера в 06:08
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Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
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Иран разработал меры по третьему этапу сокращения ядерных обязательств
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Чернышенко: «Впервые в сезон клубы КХЛ вступают без долгов»
К сожалению, не все площадки легко переделаются, есть с этими сложности, затраты. Впервые в сезон клубы КХЛ вступают без долгов.
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Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу
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