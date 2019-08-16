с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Происшествия Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.

Футбол «Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании «Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Армия и оружие Во взрыве под Северодвинском увидели испытания «Циркона» Наиболее вероятной версией произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва является испытание жидкостной двигательной установки (ДУ) гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет в своем блоге Russia Military Analysis российский военный эксперт Павел Подвиг.

Общество ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.

Футбол Бывший тренер сборной Нигерии пожизненно дисквалифицирован ФИФА Экс-главный тренер сборной Нигерии Самсон Сиасиа получил пожизненное отстранение от деятельности, связанной с футболом.

Политика Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности «Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.

Происшествия В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.

Футбол «Челси» требует 25 миллионов евро за Дзаппакосту По информации источника, руководство лондонского клуба хочет выручить за 27-летнего футболиста 25 миллионов евро.

Происшествия В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.

Происшествия В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровоза Следователи в Саратове выясняют причины инцидента с пятилетним ребенком, пострадавшим во время катания на детском аттракционе «Паровозик».

Общество Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Наука Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.

Здоровье Названы способные ускорить старение кожи продукты Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.

Шоу-бизнес Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца 34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения.

Общество В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.

Политика «Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".

Экономика «Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП «Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Происшествия Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.

Общество В 40 школах Ростовской области учителя завышали оценки ученикам По результатам прошедших Всероссийских проверочных работ Рособрнадзор обнаружил, что в 42 школах Ростовской области завышали оценки.