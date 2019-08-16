с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Происшествия В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.

Происшествия Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.

Футбол Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным «Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Происшествия В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Армия и оружие Польша поддерживает американский план по «устрашению России» В «Военном обозрении» отмечают, что Польша помимо увеличения военного контингента США на своей территории, намерена увеличить численность собственных вооруженных сил до 200 тысяч человек.

Общество Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.

Политика Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур Членов экипажа самолета А321, сумевших героически посадить лайнер с пассажирами в поле, вместе с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым пригласили на космодром Байконур понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который запланирован на 25 сентября.

Кино Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.

Наука Рост растительности на Земле снизился на 59% Авторы исследования обнаружили, что с 1982 по 1998 годы живая растительность и зеленые покровы Земли увеличивались, но затем стал происходить обратный процесс, и рост растительности к сегодняшнему дню сократился на 59%.

Политика «Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".

Культура Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.

Игры Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors» «Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.

Общество Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.

Армия и оружие Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».

Происшествия Пропавшего мальчика в Омской области нашли живым В Омской области нашли живым пропавшего мальчика, поиски которого длились около двух суток.

Авто Porsche готовит трековую версию porsche Panamera Ранее опубликованные шпионские снимки демонстрируют намерение немецкой компании выпустить небольшое обновление для линейки Panamera, но этот новый набор изображений намекает, по крайней мере, на более важные изменения для модели.

Шоу-бизнес Григорий Лепс прошел пешком без перерыва 44 километра Российский певец с Виктором Смоляровым прошел 44 километра, при этом, не делая перерывов.

Экономика «Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП «Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.

Наука Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.