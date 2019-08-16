с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Происшествия В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек При пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.

Происшествия Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Общество В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Авто Kia готовит новый кроссовер на базе Kia Rio Удовлетворяя растущий спрос на автомобили повышенной проходимости, компания KIA может выпустить новый сверхкомпактный кроссовер на базе семейства Rio.

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Политика В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.

Общество Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.

Театры Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.

Политика США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.

Политика «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.

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Авто Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla Немецкая компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, отказалась от покупки 85 электромобилей Tesla Model 3 на сумму $5,55 млн.

Армия и оружие В Крыму случайно запустили управляемую ракету Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Наука Ученые создали магнитные катушки для очистки океана от пластика Эксперты отмечают, что ежегодно объемы пластика, загрязняющего океан, увеличиваются на 14 миллионов тонн.