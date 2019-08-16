с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Происшествия Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".

Происшествия СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".

Происшествия Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Армия и оружие Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.

Космос На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.

Происшествия В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области.

Общество Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения Любимый москвичами и гостями города Парк Горького отметит 17 августа свой день рождения.

Шоу-бизнес Наташа Королева готовится стать бабушкой Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.

Политика «Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".

Авто В России появятся уменьшенные транспортные номера Госавтоинспекция МВД России разрешила применение уменьшенных государственных регистрационных знаков на автомобилях, обладающих нестандартным местом для установки номеров.

Общество В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Политика В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

Происшествия Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Политика ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.

Происшествия Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Политика Против главы СБУ завели уголовное дело В отношении руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбуждено уголовное дело в Национальном антикоррупционном бюро.

Шоу-бизнес Светлана Лобода станцевала на столе в Монако Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.

Армия и оружие В ДНР сообщили об обстреле окраины Горловки ВСУ В общей сложности, отметил он, обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись районы трех населенных пунктов ДНР.

Происшествия Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.