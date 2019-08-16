Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологийИзвестия 10:52

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
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с чего всё началось
"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира", — написала она в фейсбуке
, пообещав заняться этой темой и предложив присылать ей интересные исторические факты и современные данные.
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