с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Происшествия Опубликованы записи взлета и аварийной посадки А321 В Сети опубликованы видеозаписи взлета и посадки пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей.

Происшествия Спасатели поймали змею в квартире в Люберцах В квартире в подмосковных Люберцах поймали змею. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

Авто АвтоВАЗ отзывает тысячи Lada Granta АвтоВАЗ объявил об отзыве 11 157 автомобилей Lada Granta.

Происшествия В Крыму во время драки убили начальника МЧС В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.

Футбол Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321 Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.

Общество «Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.

Футбол «Спартак» попросил перенести время начала матча с «Крыльями Советов» Московский «Спартак» попросил перенести время начала матча седьмого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов».

Транспорт В Твери представили обновленный поезд «Иволга 2.0» В Твери представили журналистам новую модификацию поезда "Иволга". Составы будут ходить на МЦД1 Одинцово-Лобня.

Политика Лолита раскритиковала политику Зеленского Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Происшествия Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Экономика Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб "В этом году на нацпроект запланировано немалое финансирование - 5,6 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2,39 миллиарда рублей", - сказал Мутко в ходе совещания по реализации в Татарстане национального проекта "Жилье и городская среда".

Футбол Спортдиректор ФК «Тун» в матчах со «Спартаком» не почувствовал разницы в классе команд Спортивный директор швейцарского футбольного клуба "Тун" Андрес Гербер в матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" не почувствовал большой разницы между командами на поле.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы признался в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.

Политика Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин лично пригласил американского коллегу Доналдьа Трампа посетить празднование Дня Победы в Москве во время встречи с ним на полях саммита G20 в японской Осаке.

Политика ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Политика НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа начало досудебное расследование в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

Экономика Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.