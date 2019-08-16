Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологийИзвестия 10:52
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
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с чего всё началось
"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира", — написала она в фейсбуке, пообещав заняться этой темой и предложив присылать ей интересные исторические факты и современные данные.РИА Новости09:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия
Опубликованы записи взлета и аварийной посадки А321
В Сети опубликованы видеозаписи взлета и посадки пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире в Люберцах
В квартире в подмосковных Люберцах поймали змею. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Обновлено в 09:55
Общество
К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски
Обновлено в 12:00
Авто
АвтоВАЗ отзывает тысячи Lada Granta
АвтоВАЗ объявил об отзыве 11 157 автомобилей Lada Granta.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20
Футбол
Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321
Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
Обновлено в 11:26
Общество
«Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети
Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.
Обновлено в 10:09
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
«Спартак» попросил перенести время начала матча с «Крыльями Советов»
Московский «Спартак» попросил перенести время начала матча седьмого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов».
Обновлено в 04:27
Транспорт
В Твери представили обновленный поезд «Иволга 2.0»
В Твери представили журналистам новую модификацию поезда "Иволга". Составы будут ходить на МЦД1 Одинцово-Лобня.
Обновлено в 05:29
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Экономика
Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб
"В этом году на нацпроект запланировано немалое финансирование - 5,6 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2,39 миллиарда рублей", - сказал Мутко в ходе совещания по реализации в Татарстане национального проекта "Жилье и городская среда".
Обновлено в 09:01
Здоровье
Мальчик из США никогда не ел из-за редкой болезни
Обновлено в 09:29
Футбол
Спортдиректор ФК «Тун» в матчах со «Спартаком» не почувствовал разницы в классе команд
Спортивный директор швейцарского футбольного клуба "Тун" Андрес Гербер в матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" не почувствовал большой разницы между командами на поле.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы признался в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.
Обновлено в 06:08
Политика
Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы
Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин лично пригласил американского коллегу Доналдьа Трампа посетить празднование Дня Победы в Москве во время встречи с ним на полях саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 10:12
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа начало досудебное расследование в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать
Обновлено в 06:34
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44