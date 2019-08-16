Политика

Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологийРБК 09:52

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
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с чего всё началось
Она припомнила США все случаи воровства и задалась вопросом, сколько еще технологий заокеанская держава, мягко говоря, позаимствовала у других стран, предложив своим подписчикам в Facebook поучаствовать
 в вычислениях.
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