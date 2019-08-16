Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологийРБК 09:52
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
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с чего всё началось
Она припомнила США все случаи воровства и задалась вопросом, сколько еще технологий заокеанская держава, мягко говоря, позаимствовала у других стран, предложив своим подписчикам в Facebook поучаствовать в вычислениях.Утро.ru09:30
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО участника незаконного шествия в Москве Котова
Мосгорсуд признал законным арест московского программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:19
Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Происшествия
ФСИН выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства
В ходе проверки, проводившейся Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН), в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2», были выявлены многочисленные факты нарушения содержания осужденных, избиений и вымогательств.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Среди беспроводных наушников лучшими EISA назвала JBL Reflect Flow, а лидером среди шумоподавляющих устройств вывода звука стали Sony WH-1000XM3.
Обновлено в 02:27
Авто
Американский миллионер создал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом
Дорожный просвет внедорожника составляет 394 миллиметра, а ход подвески составляет более 480 миллиметров.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Xiaomi представила 3D-книгу о Гарри Поттере
Обновлено в 04:45
Общество
Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская
Обновлено в 10:06
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и диалог РФ с Евросоюзом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что главными темами беседы, помимо двустороннего сотрудничества, станут дальнейший диалог России и Евросоюза, внутриукраинский конфликт, Сирия и ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
Обновлено в 10:23
Экономика
Шипулин спрятал от облизбиркома более 13 миллионов
Обновлено в 10:14
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы
Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Происшествия
СКР опроверг возбуждение дела против москвички за покупку лекарства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая приобрела по почте препарата фризиум, не входящий в список лекарственных препаратов, которые разрешено приобретать в России, заявила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
Обновлено в 06:40
Общество
В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества рассказали, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Футбол
«Локомотив» ради Рибери отказался от приглашения Балотелли
Московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.
Обновлено в 07:03
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Футбол
Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»
Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:59
Здоровье
61-летняя женщина родила ребенка после менопаузы
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде
Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
Обновлено в 09:03
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька
Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22