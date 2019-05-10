Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» ЛавроваГазета.Ru 11:48

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний". Об этом сообщает РИА "Новости".
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