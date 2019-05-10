Политика

Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» ЛавроваРоссийская газета 13:36

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
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