Политика
Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» ЛавроваРоссийская газета 13:36
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
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Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
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В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
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Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
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