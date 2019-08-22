с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.

Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8

Происшествия МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321 В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".

Происшествия В Турции рыбаки поймали пятиметровую акулу весом в тонну В Эгейском море рыбаки выловили пятиметровую акулу, вес которой почти достигает тонны, пишет «Лента.ру».

Происшествия При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.

Политика Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.

Происшествия Молния в Польше убила несколько туристов В Польше от удара молнией погибли несколько туристов. Есть также раненые, сообщает телеканал tvn24.

Политика Дмитрий Медведев прибыл в Казань на открытие WorldSkills Контекст Премьер-министр РФ встретится со сборной России примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.

Общество Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.

Авто Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы Завод Lada Ижевск, где производится Lada Vesta, в текущем году планирует выпустить 112000 автомобилей.

Экономика В сентябре может быть обнародован план приватизации Fannie Mae и Freddie Mac За время после кризиса Fannie Mae и Freddie Mac выплатили Минфину США все полученные средства с процентами, и теперь администрация Трампа разрабатывает план возможной рекапитализации и выделения их в качестве частных компаний.

Армия и оружие В Госдепе объяснили «нарушение» Россией ДРСМД Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Политика Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом» Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.

Политика Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Политика Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8 Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.

Политика Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес В Сети появилось фото Лидии Федосеевой-Шукшиной из больницы Накануне стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина, находясь на отдыхе в Болгарии, резко почувствовала себя плохо.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Экономика У россиян появилось больше свободных денег Индекс «свободных денег» вычисляется на основе среднего дохода домохозяйств, а также на данных потребления россиян.