с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.

Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8

Политика Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Авто Стартовали продажи близнеца обновленного Mitsubishi ASX Японский автопроизводитель объявил старт продаж кроссовера RVR, который является обновленной версией ASX на глобальном рынке.

Происшествия Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое Врачи оценили как тяжелое состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков.

Культура Во Владивостоке и Петербурге покажут «Мадонну» Боттичелли С 8 сентября по 6 ноября 2019 года полотно Боттичелли будет выставлено в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, здесь она станет первой картиной, привезенной из флорентийского музея.

Культура Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

Политика В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».

Происшествия Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Наука Предложен самый тяжелый кандидат на звание темной материи Ученые предполагают, что темная материя целиком состоит из тяжелых гравитино — частиц, обуславливающих гравитационное притяжение.

Кино Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли проводила сына в университет со слезами на глазах Выбором сына Энджи довольна и надеется, что Мэддоксу удастся исполнить все свои мечты, равно как и другим первокурсникам.

Шоу-бизнес После расставания с мужем Лолита перестала готовить Артистка призналась, что благодаря жаре, царящей в Болгарии, она перестала готовить и похудела.

Культура Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.

Происшествия Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.

Политика Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8 Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.

Армия и оружие «Иловайский котел» оказался тройным Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.

Музыка Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.

Происшествия В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.

Политика Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.

Политика Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом» Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.

Армия и оружие Турция не покинет окруженный наблюдательный пункт в Идлибе "Девятый наблюдательный пункт Турции в селении Мурек останется на своем месте, несмотря на установление контроля сирийской армии над городом Хан-Шейхун", - подчеркнул он.