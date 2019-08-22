Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8РИА Новости 05:32
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
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Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Обновлено 20 августа в 20:00
Политика
Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России
Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Авто
Стартовали продажи близнеца обновленного Mitsubishi ASX
Японский автопроизводитель объявил старт продаж кроссовера RVR, который является обновленной версией ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое
Врачи оценили как тяжелое состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков.
Обновлено вчера в 17:32
Культура
Во Владивостоке и Петербурге покажут «Мадонну» Боттичелли
С 8 сентября по 6 ноября 2019 года полотно Боттичелли будет выставлено в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, здесь она станет первой картиной, привезенной из флорентийского музея.
Обновлено вчера в 07:25
Культура
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Наука
Предложен самый тяжелый кандидат на звание темной материи
Ученые предполагают, что темная материя целиком состоит из тяжелых гравитино — частиц, обуславливающих гравитационное притяжение.
Обновлено в 04:29
Кино
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года
Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына в университет со слезами на глазах
Выбором сына Энджи довольна и надеется, что Мэддоксу удастся исполнить все свои мечты, равно как и другим первокурсникам.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
После расставания с мужем Лолита перестала готовить
Артистка призналась, что благодаря жаре, царящей в Болгарии, она перестала готовить и похудела.
Обновлено в 05:37
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами
Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.
Обновлено в 09:08
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Кино
Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:30
Политика
Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8
Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
«Иловайский котел» оказался тройным
Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
Обновлено в 08:50
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров
Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.
Обновлено в 08:34
Политика
Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом
Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.
Обновлено в 02:39
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Турция не покинет окруженный наблюдательный пункт в Идлибе
"Девятый наблюдательный пункт Турции в селении Мурек останется на своем месте, несмотря на установление контроля сирийской армии над городом Хан-Шейхун", - подчеркнул он.
Обновлено в 07:05
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24