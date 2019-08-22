Политика

Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8РИА Новости 05:32

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Читать в источнике
Комментировать296
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала
 «бессмысленным набором букв» слова президента Украины Владимира Зеленского, отреагировавшего на своей странице в Facebook на идею снова пригласить Россию в «Большую семерку».
РБК02:34

Подробнее о событии

Зеленский «испортил воздух» и «не тянет». Политолог об ошибках молодого президента в битве с большой Россией

Царьград09:17

Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8

Российская газета01:49

Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8

РИА Новости05:32

Захарова поиздевалась над Зеленским, предложившим России обменять Крым на место в G8

URA.Ru01:33

Захарова ответила на слова Зеленского о возвращении России в G8

РБК02:34

Захарова оценила слова Зеленского о возможном возвращении России в G8

RT на русском02:06

Захарова назвала некомпетентным заявление Зеленского о возвращении России в G8

ТАСС08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Обновлено 20 августа в 20:00
Политика

Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России

Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Транспорт

Миллион петербуржцев получат новые станции метро в начале сентября

Обновлено в 07:36
Авто

Стартовали продажи близнеца обновленного Mitsubishi ASX

Японский автопроизводитель объявил старт продаж кроссовера RVR, который является обновленной версией ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое

Врачи оценили как тяжелое состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков.
Обновлено вчера в 17:32
Культура

Во Владивостоке и Петербурге покажут «Мадонну» Боттичелли

С 8 сентября по 6 ноября 2019 года полотно Боттичелли будет выставлено в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, здесь она станет первой картиной, привезенной из флорентийского музея.
Обновлено вчера в 07:25
Культура

Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину

Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Политика

В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Наука

Предложен самый тяжелый кандидат на звание темной материи

Ученые предполагают, что темная материя целиком состоит из тяжелых гравитино — частиц, обуславливающих гравитационное притяжение.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Екатеринбурге троих полицейских обвинили в изнасиловании

Обновлено в 09:05
Кино

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли проводила сына в университет со слезами на глазах

Выбором сына Энджи довольна и надеется, что Мэддоксу удастся исполнить все свои мечты, равно как и другим первокурсникам.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

После расставания с мужем Лолита перестала готовить

Артистка призналась, что благодаря жаре, царящей в Болгарии, она перестала готовить и похудела.
Обновлено в 05:37
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами

Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.
Обновлено в 09:08
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Культура

Участникам «Тавриды-Арт» рассказали о хитростях продвижения себя

Обновлено в 08:44
Кино

Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 08:30
Политика

Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8

Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

«Иловайский котел» оказался тройным

Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
Обновлено в 08:50
Музыка

Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров

Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.
Обновлено в 08:34
Политика

Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом

Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.
Обновлено в 02:39
Политика

Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Турция не покинет окруженный наблюдательный пункт в Идлибе

"Девятый наблюдательный пункт Турции в селении Мурек останется на своем месте, несмотря на установление контроля сирийской армии над городом Хан-Шейхун", - подчеркнул он.
Обновлено в 07:05
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное