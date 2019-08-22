Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8Lenta.ru 03:02

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений. Ранее он высказался о возрождении формата G8 с Россией.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала
 «бессмысленным набором букв» слова президента Украины Владимира Зеленского, отреагировавшего на своей странице в Facebook на идею снова пригласить Россию в «Большую семерку».
РБК02:34

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В России ответили на заявление Зеленского о возвращении в G8

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Захарова ответила на слова Зеленского о возвращении России в G8

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ТАСС08:00

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URA.Ru01:33

Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8

Газета.Ru13:09

Захарова оценила слова Зеленского о возможном возвращении России в G8

RT на русском02:06
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Экономика

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

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Регнацкий возглавил департамент в январе. Его структура занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.
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Справка "РГ" Корветы "Совершенный" и "Громкий" вошли в состав Тихоокеанского флота России в 2017 и 2018 годах соответственно.
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Армия и оружие

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После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено в 15:43
Технологии

В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту

Новую технологию распознавания человека по силуэту разработала российская компания Ntechlab.
Обновлено в 22:00
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Обновлено вчера в 16:56
Общество

Снизить подоходный налог для многодетных матерей предложили в Госдуме

Увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог с 13 до 4% предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает RT.
Обновлено в 05:23
Наука

Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи

Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Обновлено в 11:18
Общество

Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России

Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.
Обновлено в 20:32
Транспорт

Превышение скорости стало основной причиной ДТП в Москве

Обновлено в 08:50
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено в 06:31
Происшествия

Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев

Обновлено в 21:18
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«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Гаджеты

Apple может выпустить три новых iPhone

Обновлено в 17:19
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Общество

В компании HP сменился генеральный директор

Вайслер, который занимал пост президента HP с 2015 года, будет входить в состав совета директоров компании до встречи акционеров, которая состоится в следующем году.
Обновлено в 19:57
Культура

Морской биолог указал на ошибку в культовом эпизоде сериала «Друзья»

Эпизод, вышедший в 1996 году, признали лучшим за всю историю сериала.
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Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции

На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено в 09:35
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика

США отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot, сообщили СМИ

Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400.
Обновлено в 18:50
Политика

Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами

Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат российский гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% - с равнодушием.
Обновлено в 04:56
Здоровье

Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки

В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
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Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Обновлено в 15:20
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В Epic Games Store бесплатно раздают платформер Fez. 29 августа начнется раздача Celeste и Inside

В Epic Games Store до 29 августа бесплатно раздают платформер Fez. В Fez главный герой Гомес существует в двухмерном пространстве.
Обновлено в 14:32
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Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
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В России планируют создать беспилотный флот для хождения по Арктике

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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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