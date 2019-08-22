с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений. Ранее он высказался о возрождении формата G8 с Россией.

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Экономика РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.

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Армия и оружие Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.

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Общество Снизить подоходный налог для многодетных матерей предложили в Госдуме Увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог с 13 до 4% предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает RT.

Наука Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.

Общество Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Общество В компании HP сменился генеральный директор Вайслер, который занимал пост президента HP с 2015 года, будет входить в состав совета директоров компании до встречи акционеров, которая состоится в следующем году.

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Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Политика США отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot, сообщили СМИ Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400.

Политика Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8 "Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат российский гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% - с равнодушием.

Здоровье Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.

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Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Авто В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна» Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.