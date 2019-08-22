Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8Lenta.ru 03:02

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений. Ранее он высказался о возрождении формата G8 с Россией.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала
 «бессмысленным набором букв» слова президента Украины Владимира Зеленского, отреагировавшего на своей странице в Facebook на идею снова пригласить Россию в «Большую семерку».
РБК02:34

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Захарова поиздевалась над Зеленским, предложившим России обменять Крым на место в G8

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Царьград01:07

Захарова ответила на слова Зеленского о возвращении России в G8

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ТАСС02:32

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RT на русском02:06

Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8

Российская газета01:49

Захарова прокомментировала «сигналы» Зеленского для восстановления России в G8

Коммерсантъ03:35
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Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8

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При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
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Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
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Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
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Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган

Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
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Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
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Авто

Узбекский Ravon вернулся в Россию и объявил цены

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Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix

Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено вчера в 18:21
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Роналду заявил, что не против пообедать с Месси

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Двое американских военных погибли в Афганистане

Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Игры

Художник Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5

На верхней части даже нашлось символичное углубление в виде римской пятёрки — V. На этом бы и закончилось обсуждение патента, если бы старший художник Codemasters не сообщил в твиттере, что у них в офисе есть несколько таких устройств, тем самым подтвердив внешний вид консоли для разработчиков.
Обновлено вчера в 20:10
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«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
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Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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«Зенит» получил штраф за драку болельщиков с ОМОНом

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В Великобритании снимут сериал о Путине

Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
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Китай провел испытания системы межзвездной навигации по излучению пульсаров

Китайские ученые провели эксперименты с навигацией на основе рентгеновского излучения пульсаров при помощи рентгеновского телескопа в надежде, что в дальнейшем она поможет в глубоком освоении космоса и межзвездных перелетах, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.
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Над Донецком подняли российский флаг

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Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
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В авиакатастрофе в Греции погиб сын сбежавшего российского банкира

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Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
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Два человека погибли при пожаре в Саратове

По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
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Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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