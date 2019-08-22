Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8Lenta.ru 03:02

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений. Ранее он высказался о возрождении формата G8 с Россией.
Читать в источнике
Комментировать339
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала
 «бессмысленным набором букв» слова президента Украины Владимира Зеленского, отреагировавшего на своей странице в Facebook на идею снова пригласить Россию в «Большую семерку».
РБК02:34

Подробнее о событии

Захарова поиздевалась над Зеленским, предложившим России обменять Крым на место в G8

URA.Ru01:33

Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8

Газета.Ru13:09

Зеленский «испортил воздух» и «не тянет»: Политолог об ошибках молодого президента в битве с большой Россией

Царьград09:17

Захарова назвала некомпетентным заявление Зеленского о возвращении России в G8

ТАСС08:00

В России ответили на заявление Зеленского о возвращении в G8

РИА Новости12:20

Захарова ответила на слова Зеленского о возвращении России в G8

РБК02:34

Захарова оценила слова Зеленского о возможном возвращении России в G8

RT на русском02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Происшествия

В США семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета

Экстренная посадка авиалайнера компании Hawaiian Airlines в Гонолулу (Гавайи) привела к госпитализации семи пассажиров.
Обновлено в 23:33
Общество

В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»

Обновлено в 21:54
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено 20 августа в 23:20
Культура

Киселев уходит с телеканала Порошенко

Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
Обновлено в 16:46
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу

Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

После расставания с мужем Лолита перестала готовить

Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу.
Обновлено в 05:37
Общество

В компании HP сменился генеральный директор

Вайслер, который занимал пост президента HP с 2015 года, будет входить в состав совета директоров компании до встречи акционеров, которая состоится в следующем году.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие

Российская «Армата» оказалась небоеспособной

Обновлено в 17:14
Общество

В России установлен рекорд по числу долгожителей

В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.
Обновлено в 23:13
Политика

Китай отказался от переговоров с США и Россией по вооружению

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН заявил, что Пекин в настоящее время не намерен принимать участие в трёхсторонних переговорах с Россией и США по контролю над вооружениями.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

Турция перебросила в Идлиб бронетехнику

Обновлено в 11:06
Политика

Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Футбол

«Селтик» арендовал голкипера «Саутгемптона»

Голкипер Фрэйзер Форстер перешел на правах аренды из английского "Саутгемптона" в "Селтик", сообщается на сайте шотландской команды.
Обновлено в 18:13
Космос

Магнитогорский робот Федор полетел в космос

Обновлено в 04:32
Здоровье

Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней

В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено в 06:39
Культура

Морской биолог указал на ошибку в культовом эпизоде сериала «Друзья»

Эпизод, вышедший в 1996 году, признали лучшим за всю историю сериала.
Обновлено в 16:25
Финансы

Прибыль группы Альфа-банка сократилась почти в три раза

В первом полугодии чистая прибыль группы Альфа-банка (входят ABH Financial, АО «Альфа-банк» и дочерние компании) в годовом сопоставлении снизилась в 2,6 раза и составила $249 млн, говорится в отчетности банка по МСФО.
Обновлено в 11:06
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Гаджеты

В РФ выпущен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800

Новый недорогой смартфон, который имеет дизайн легендарной Nokia 8800, выпустила компания Inoi.
Обновлено в 15:27
Космос

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась гарантия

Более половины спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, установленного их производителями.
Обновлено 20 августа в 10:02
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Авто

Названы сроки появления нового поколения УАЗ «Патриот»

Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. Машина получит нержавеющий кузов и новый двигатель.
Обновлено в 09:29
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Обновлено в 10:29
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Гаджеты

Россияне массово потеряли интерес к планшетам

Россияне потеряли интерес к планшетам.
Обновлено в 22:55
Культура

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по данным Forbes

Обновлено в 03:23
Политика

Путин встретится с главами угледобывающих регионов

Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное