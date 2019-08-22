Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8Lenta.ru 03:02

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений. Ранее он высказался о возрождении формата G8 с Россией.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала
 «бессмысленным набором букв» слова президента Украины Владимира Зеленского, отреагировавшего на своей странице в Facebook на идею снова пригласить Россию в «Большую семерку».
РБК02:34

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Происшествия

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Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний

В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.
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Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

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Происшествия

Севший в кукурузном поле А321 разрежут и увезут по частям

15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузное поле Раменского района Московской области.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Ингушетии восемь человек пострадали в массовой драке со стрельбой

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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
Обновлено в 14:03
Политика

Меркель и Джонсон высказались по поводу идеи возвращения России в G8

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили свое мнение о возможном возвращении России в "Большую восьмерку".
Обновлено вчера в 19:20
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В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний

В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
Обновлено в 14:19
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
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Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Финляндию.
Обновлено вчера в 11:52
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Обновлено вчера в 14:02
Экономика

Reuters: Boeing будет наращивать выпуск лайнеров серии 737, если полеты 737 MAX возобновят

Американская компания Boeing планирует увеличить производство самолетов серии 737 до 52 единиц в месяц в феврале 2020 года, если авиарегулятор США разрешит возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале текущего года.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Взрыв в Северодвинске: с зараженными радиацией контактировали 90 человек

Приемный покой закрыли только через час после того, как зараженных радиацией людей привезли на лечение.
Обновлено в 13:22
Фигурное катание

В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора

Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Авто

Hyundai показала электрокар в ретро-стиле

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai опубликовал первый тизер концепта 45 EV, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте 10 сентября 2019 года.
Обновлено в 02:54
Общество

В Минпросвещения оценили идею ввести в школах уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты предложили разработать занятия по Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame — играм, по которым ежегодной проводятся мировые турниры.
Обновлено в 08:05
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Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.
Обновлено в 12:45
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Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину»

Полузащитник Франк Рибери, подписавший контракт с «Фиорентиной», рассказал, почему перешел в итальянский клуб.
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Происшествия

19-летний лихач на Mercedes насмерть сбил женщину и попал на видео

Обновлено в 14:14
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
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Премьером Италии может стать женщина

Итальянским премьер-министром впервые может стать женщина. Об этом 22 августа сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Накануне 55-летия Алена Апина призналась, что любит и любима

В честь юбилея Апина не планирует устраивать пышных торжеств. Свой 55-й день рождения она встретит в Челябинске, во время гастрольного тура.
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Общество

Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".
Обновлено в 09:00
Авто

Выпуск нового кроссовера Toyota RAV4 наладят в России

В России будут доступны две версии на бензиновых моторах объемом 2,0 л и 2,5 л мощностью в 150 л.с. и 200 л.с. Первая версия работает в тандеме с вариатором, вторая - с 8-ми ступенчатым "автоматом", модели будут иметь систему полного привода Dynamic Torque Control AWD.
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Зеленский поблагодарил Трюдо за позицию по возвращению России в G8

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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 11:20
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Александра Назарова перед смертью не могла разговаривать

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Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
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Происшествия

Российский дальнобойщик проехал 800 километров ради спасения котенка

Дальнобойщик из Саратова Александр Ермолаев проехал 800 километров, чтобы спасти раненого котенка. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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