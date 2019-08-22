Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8Lenta.ru 03:02
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений. Ранее он высказался о возрождении формата G8 с Россией.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова пообещала «по-братски» консультировать Зеленского после слов о G8
Московский Комсомолец02:14
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Здоровье
Отказ от секса может спровоцировать развитие «женских» болезней
Оказалось, что отказ от секса может спровоцировать развитие женских болезней.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию
Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
Обнародованы снимки затопленной у берегов США немецкой подлодки
В Соединённых Штатах опубликованы фотографии немецкой подлодки U-166, которая в годы Второй мировой войны была подбита американцами в Мексиканском заливе.
Обновлено в 03:31
Экономика
Опрос: Четверть россиян боятся увольнения
Около 24% россиян боятся, что будут уволены, говорится в исследовании компании HeadHunter, составленном на основании опроса населения, которое цитирует агентство "Прайм".
Обновлено в 03:59
Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Авто
Новый кросс-вэн Toyota TJ Cruiser скоро выйдет в продажу
Компания Toyota готовит к выходу на рынок новый серийный кросс-вэн, построенный на базе концепта TJ Cruiser.
Обновлено вчера в 22:56
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет
Отмечается, что для 35-летней актрисы и 56-летнего режиссера малыш станет первым. Однако срок беременности и пол ребенка не сообщаются.
Обновлено вчера в 22:49
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Экономика
«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег
Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 02:40
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Футбол
Роман Зобнин: «Оказалось, что с нами в гостинице живет Зе Луиш»
Как оказалось, бывший одноклубник "красно-белых" Зе Луиш живет вместе с москвичами в одной гостинице.
Обновлено вчера в 15:11
Экономика
РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Актера Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр
Обновлено в 05:01
Авто
Самые частые неисправности у автомобиля Лада Веста
Чаще всего проблемы автовладельцу доставляет роботизированная коробка передач, особенно в летний сезон.
Обновлено в 03:00