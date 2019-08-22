Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8Lenta.ru 03:02
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений. Ранее он высказался о возрождении формата G8 с Россией.
Читать в источнике
Оценить271
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Политика
Посольство РФ в США осудило попытки переписать историю Второй мировой
Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин осудил попытки представить СССР «зачинщиком» Второй мировой войны.
Обновлено в 19:12
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Авто
Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ
Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.
Обновлено в 16:09
Политика
Консультации о формировании правительства Италии пройдут 27 августа
Президент Италии Серджо Маттарелла дал политическим партиям несколько дней, чтобы согласовать создание парламентского большинства для формирования правительства.
Обновлено в 19:48
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Теннис
Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера
Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Энергетика
Польша надеется на снижение расходов на газ за счет американского СПГ
Руководитель польского энергетического предприятия PGNIG Петр Вожняк выразил надежду, что за счет американского СПГ компания сможет нивелировать растущую стоимость российского газа.
Обновлено в 14:10
Общество
Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге
Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.
Обновлено в 16:49
Культура
В Сергиевом Посаде пройдёт международный фестиваль уличных театров
Гости фестиваля смогут послушать лекции филологов и фольклористов, принять участие в народных гуляниях, уличных конкурсах, мастер-классах, которые проведут актёры театров.
Обновлено в 05:45
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский назвал условия для возвращения России в G8
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сможет вернуть в G8 только после возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 21:17
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала редкое фото с подросшим сыном Никитой
Что касается Никиты, то у него есть старший единоутробный брат Александр – сын Булановой от продюсера Николая Тагрина.
Обновлено в 12:05
Культура
Умер заслуженный артист Виктор Власов
Обновлено в 15:25
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась гарантия
Более половины спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, установленного их производителями.
Обновлено 20 августа в 10:02
Армия и оружие
Sohu о «советском гене»: почему Россия смеет выступать против США
США ведут себя на международной арене как мировой полицейский.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37