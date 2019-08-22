с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений. Ранее он высказался о возрождении формата G8 с Россией.

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

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