Политика

Захарова ответила Токио на включение Южных Курил в состав ЯпонииПолитика Сегодня 09:17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала включение южнокурильских островов в состав Японии на карте, которая опубликована на олимпийском сайте «Токио-2020», назвав подобные действия неправомочными.
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с чего всё началось
Ранее на сайте Олимпиады 2020 года появилась карта Японии
, на которой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды указаны как часть провинции Хоккайдо.
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