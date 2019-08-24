с чего всё началось

Когда Макрон говорит об единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Ей отведена одна роль – роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она, в отличие от России, ничего Европе дать неспособна.

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

Хоккей Главный тренер сборной России рассказал о дисквалификации Кузнецова Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

Происшествия Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.

Футбол ЦСКА обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве России по футболу Московский ЦСКА обыграл грозненский "Ахмат" в матче седьмого тура молодежного первенства России по футболу.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.

Общество Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.

Общество Флешмоб «Флаг-рекордсмен» вошел в Книгу рекордов России Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.

Шоу-бизнес Роскошная Алла Пугачева побила бездетную Лайму Вайкуле "Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех!", – отметил фолловер. А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась.

Политика Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Майдане Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не использовал в речи слова «Россия» и «агрессор» во время поздравления с Днем независимости страны.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возможного возвращения России в формат G8 и предложил лучше пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.

Шоу-бизнес Галина Юдашкина переехала в Гонконг Галина Юдашкина решила кардинально изменить свою жизнь. Вместе с мужем и двумя детьми она перебралась в Гонконг.

Армия и оружие Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы Сирийские правительственные войска полностью освободили северные районы провинции Хама от террористических формирований, заявили в Генштабе Вооружённых сил Сирии.

Здоровье Смертельно опасное варенье. Главные ошибки домашнего консервирования На рынках на ящиках с помятыми и побитыми плодами можно увидеть объявление: «Яблоки на варенье», «Сливы для компота» и т. д. Принято считать, что термообработка убивает все микробы, а значит, тратиться на покупку качественных фруктов необязательно.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Политика Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.

Здоровье Роспотребнадзор начал на Кубани истреблять опасных комаров Роспотребнадзор проводит обработку территорий, где могут жить насекомые.В связи с изменением климата в Краснодарском крае увеличилась популяция комаров, которые могут переносить опасные для человека заболевания, в том числе и лихорадку Зика.

Общество В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Происшествия МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Кино Disney опубликовал новый трейлер сериала по вселенной «Звездных войн» Появился трейлер грядущего телесериала "Мандалорец" в жанре космическая опера по вселенной "Звездных войн" от кинокомпании Disney.