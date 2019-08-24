Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над ВладивостокомГазета.Ru 07:29

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
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Алексей Пушков
Когда Макрон говорит об единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Ей отведена одна роль – роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она, в отличие от России, ничего Европе дать неспособна.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРЕН ТВ 04:57
с чего всё началось
В свою очередь, Омелян, выступая на открытии выставки «Фактор свободы» заверил, что Европа действительно будет простираться «», только в том случае, если над Владивостоком будет поднят украинский флаг, «», сообщает «ПолитНавигатор
».
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Украинский дипломат
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