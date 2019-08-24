Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над ВладивостокомГазета.Ru вчера в 07:29

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
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Мария Захарова
То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС вчера в 02:43
с чего всё началось
В свою очередь, Омелян, выступая на открытии выставки «Фактор свободы» заверил, что Европа действительно будет простираться «», только в том случае, если над Владивостоком будет поднят украинский флаг, «», сообщает «ПолитНавигатор
».
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