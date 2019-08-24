с чего всё началось

То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции.

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

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