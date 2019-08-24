с чего всё началось

То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции.

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

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Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Космос «Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

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Экономика Минпромторг проводит санкцопрос Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.

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Шоу-бизнес Елена Корикова тайно вышла замуж Елена Корикова объявила поклонникам, что тайно вышла замуж.

Происшествия В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на Объездной Вечером в воскресенье в Екатеринбурге на выезде из ТЦ "Мега" на Объездную произошло массовое ДТП.

Гаджеты Озвучены способы снижения вреда от использования смартфонов Как уменьшить вред от использования смартфонов, рассказали специалисты, сообщает IReactor.

Экономика У сервиса доставки iGooods появился новый акционер У российского сервиса доставки товаров из магазинов iGooods появился новый акционер. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон.