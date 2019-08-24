с чего всё началось

То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции.

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ "Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Происшествия NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Единоборства Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.

Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Происшествия На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Экономика «Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Авто ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.

Футбол «Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче серии А Единственный мяч на 21-й минуте забил защитник Джорджо Кьеллини. Гол форварда туринцев Криштиану Роналду был отменен при помощи системы VAR.

Культура «Союзмультфильм» планирует заключить соглашение на показ 83 мультфильмов в Китае Киностудия "Союзмультфильм" готовится заключить соглашение с одной из китайских компаний на дистрибуцию 83 авторских фильмов.

Политика Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2» Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Политика США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич» Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Политика Все лидеры стран G7 прибыли на саммит в Биарриц Все главы государств и правительств стран - участниц Группы семи (G7) прибыли во французский Биарриц, где в субботу откроется саммит этой международной группы.

Гаджеты В Китае засветился бюджетный смартфон Honor KSA-AL10 Новинка проходит под каталожным номером KSA-AL10. Смартфон построен на однокристальной платформе с восьмиядерным CPU частотой 2,0 ГГц.