Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над ВладивостокомГазета.Ru 07:29

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Читать в источнике
Комментировать635
Мария Захарова
То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 02:43
с чего всё началось
В свою очередь, Омелян, выступая на открытии выставки «Фактор свободы» заверил, что Европа действительно будет простираться «», только в том случае, если над Владивостоком будет поднят украинский флаг, «», сообщает «ПолитНавигатор
».
Пятый канал01:13

Подробнее о событии

«Сидим и боимся»: в интернете высмеяли слова украинского министра о Владивостоке

ВЕСТИ: Приморье09:07

В Сети высмеяли обещание поднять флаг Украины над Владивостоком

Известия09:01

Захарова отреагировала на обещание Киева поднять украинский флаг над Владивостоком

ФАН03:16

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

РБК04:07

Омелян серьезно опозорился с планами поднять украинский флаг над Владивостоком

Новостной фронт02:27

«Сидим и боимся»: в Сети высмеяли слова украинского министра о Владивостоке

РИА Новости08:15

Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке

RT на русском03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

Обновлено в 08:32
Кино

Актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище

Народная артистка России Александра Назарова была похоронена на Троекуровском кладбище в субботу, 24 августа.
Обновлено в 08:13
Культура

Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.
Обновлено в 08:45
Политика

Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии

Обновлено в 04:36
Общество

Купол «Невской ратуши» в центре Петербурга предложили снести

Обновлено вчера в 10:50
Авто

В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 04:55
Политика

Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Экономика

В России цены на продукты выросли в полтора раза сильнее, чем в ЕС

За первые семь месяцев текущего года стоимость продуктов питания в России росла в полтора раза быстрее, чем в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова

Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.
Обновлено в 04:28
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Гаджеты

Игровой смартфон Redmi Note 8 Pro сравнили с Honor 9X Pro

На будущей неделе, 29 августа, ожидается анонс новых игровых смартфонов среднего уровня.
Обновлено в 09:07
Политика

Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика

Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку

Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
Обновлено в 08:28
Футбол

«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:09
Общество

Исследование: россияне не покупают продукты онлайн

Покупать продукты на онлайн-площадках готовы только 4% россиян, подавляющие большинство (76%) в интернете покупают только непродовольственную продукцию: одежды, книг, косметики и так далее.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей

Тренер сборной России назвал неприятной дисквалификацию Кузнецова

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова на четыре года.
Обновлено в 08:22
Общество

Крупнейшей мечети Европы дали имя пророка, а не Кадырова

Ранее сообщалось, что мечети дадут имя Рамзана Кадырова, но сам глава Чечни на открытии сказал, что ее назовут "Гордость мусульман" и носить она будет имя пророка Мухаммеда.
Обновлено вчера в 08:33
Политика

В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол

Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»

"Зенит" в августе объявил о приобритении Кругового у "Уфы" Футболист продолжит выступать за уфимцев до конца сезона "Уфа" и "Зенит" сыграют в РПЛ 24 августа.
Обновлено в 05:00
Футбол

Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.
Обновлено в 03:50
Здоровье

В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением

Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено в 04:59
Политика

Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе

Обновлено в 08:14
Кино

На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России

В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Общество

Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России

Дефицита инсулина в России в настоящее время нет, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном на сайте.
Обновлено в 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное