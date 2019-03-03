Захарова отругала британские СМИ за фейки про СкрипалейГазета.Ru 06:32

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что британская пресса "отмечает" годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фейками. Об этом она написала в фейсбуке.

Захарова отругала британские СМИ за фейки про Скрипалей

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