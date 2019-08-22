Политика

Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8Газета.Ru 13:09

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала
 «бессмысленным набором букв» слова президента Украины Владимира Зеленского, отреагировавшего на своей странице в Facebook на идею снова пригласить Россию в «Большую семерку».
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Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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