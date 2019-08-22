с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".

Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8

Наука ВОЗ не обнаружила вреда для здоровья от микропластика в питьевой воде Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) сделано заявление по поводу наличия в питьевой воде в пластиковых бутылках микрочастичек пластика.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Гаджеты У операционной системы Android сменился логотип Корпорация Google впервые за пять лет сменила дизайн логотипа операционной системы Android. Об этом 22 августа сообщили в блоге компании.

Армия и оружие Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

Общество В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Футбол Кейлор Навас может перейти в ПСЖ Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду.

Общество Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».

Политика Немецкий депутат отметил неизмеримые жертвы народа СССР ради победы над нацизмом Немецкий депутат и уполномоченный по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе заявил, что советский народ смог одержать победу над нацизмом путем неизмеримых жертв.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Политика Трамп обсудит с Меркель зависимость Германии от российского газа Президент США Дональд Трамп на саммите G7 (пройдет 24–26 августа в Биаррице) намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель зависимость Германии от поставляемого Россией газа, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Армия и оружие Турция перебросила в Идлиб бронетехнику Турецкие информагентства сообщили о переброске в Сирию дополнительных подразделений ВС Турции.

Политика Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.

Происшествия Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей 66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Технологии «МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту 23 aвгустa 2019 годa МегaФон, всероссийский оперaтор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт нa уровень 5G: в этот день состоится первый в истории киберcпортивный турнир c использовaнием технологий 5G и Cloud Gaming.

Армия и оружие Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.

Происшествия При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.

Политика Эксперт рассказал об уготованной Западом судьбе Украины Донецкий социолог Евгений Копатько рассказал, какая судьба уготована Украине Западом. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".