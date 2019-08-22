с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".

Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8

Музыка Директор Вайкуле прокомментировал сообщения о её конфликте с Крутым Директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что конфликта между исполнительницей и композитором Игорем Крутым нет.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Политика Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Гаджеты Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Космос Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.

Общество В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".

Политика Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Происшествия Суд не стал продлевать Навальному арест после симуляции заболевания Симоновский суд Москвы принял решение не продлевать арест блогеру Алексею Навальному после госпитализации в связи с его «заболеванием».

Происшествия В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.

Политика Трамп предлагал Дании за Гренландию $600 миллионов в год Администрация Дональда Трампа собиралась предложить Дании $600 миллионов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Энергетика В Польше рассчитывают снизить расходы на газ за счет американского СПГ Польша надеется за счет американского сжиженного природного газа нивелировать растущие цены на природный газ из России, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции в четверг.

Политика В Белом доме назвали ключевой фактор для возвращения России в G8 Вопрос о возвращении России в состав «Группы восьми» может быть поднят на саммите G7 в Биаррице, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Происшествия Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Происшествия Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей 66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.

Авто В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.

Теннис Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.

Гаджеты Компания Google назвала новую мобильную ОС Android 10 Новая ОС для мобильных устройств будет называться просто — Android 10, то есть буква Q уже ничего не обозначает, хотя изначально предполагали, что Android будет носить название Quiche (сладкий пирог) или Quinoa (семена киноа).