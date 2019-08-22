с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".

Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8

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