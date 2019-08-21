Политика
Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8Rambler News Service 06:31
Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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с чего всё началось
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.Говорит Москва05:46
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Политика
Путин: пуск новой ракеты США мог произойти из Румынии и Польши
Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за возможного осуществления пуска испытанной США ракеты из Румынии и Польши.
Обновлено в 13:09
Авто
Ford Transit остался самым продаваемым в России иностранным LCV
Ford Transit остается самой продаваемой иностранной моделью в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) в России.
Обновлено в 01:08
Политика
Германия назвала условие возвращения России в состав G8
Накануне президент США Дональд Трамп назвал формат G8 с участием России «более уместным».
Обновлено в 09:49
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Политика
Датская королевская семья допустила продажу Гренландии
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Экономика
Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис
С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.
Обновлено вчера в 10:19
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Политика
Путин заявил, что Россия не намерена войти в Совет Европы любой ценой
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Глава МИД ФРГ высказался за проведение встречи в «нормандском формате»
На переговорах речь пойдет об организации встречи в «нормандском формате», сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью РБК накануне начала своего двухдневного визита.
Обновлено в 06:11
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Шинник» обыграл «Текстильщик» в Кубке России
Футболисты "Шинника" обыграли "Текстильщик" в 1/32 Кубка России. Единственный мяч на 33-й минуте забил Эльдар Низамутдинов.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Двоих американских военнослужащих убили в Афганистане
Двое военнослужащих США убиты в Афганистане в среду, сообщает командование международной операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Культура
Новую фигуру высшего пилотажа показали российские летчики
Впервые на публике новую фигуру выполнит пилотажная группа «Первый полет» на спортивных самолетах Як-52 во время авиасалона МАКС-2019.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Каменских в черном бикини продемонстрировала пышные формы
На снимках певица предстала в черном бикини, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе переживает, что его средняя дочь резко похудела
Вероятно, с наступлением взрослой жизни София и вовсе забыла о еде — за последнее время девушка сильно похудела.
Обновлено в 03:14
Политика
Меркель и Джонсон сидя слушали гимны перед переговорами
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом встречи в Берлине.
Обновлено в 13:01
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59