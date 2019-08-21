Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

с чего всё началось

Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8

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