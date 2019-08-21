Политика

Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8Rambler News Service 06:31

Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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с чего всё началось

Захарова призвала перенести разговоры о приглашении РФ на саммит G7 в профессиональную сферу

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
Говорит Москва05:46

Подробнее о событии

Захарова прокомментировала предложение пригласить Россию на саммит G8

URA.Ru06:39

В МИД прокомментировали заявления о возвращении России в G8

RT на русском09:01

Захарова: обсуждения формата G8 должны вестись в профессиональной сфере

ТАСС06:43

МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7

РИА Новости06:53

МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»

РБК07:08

Россия отреагировала на предложение вернуть ее в G7

Lenta.ru06:22

Захарова призвала перенести разговоры о приглашении РФ на саммит G7 в профессиональную сферу

Говорит Москва05:46
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика

Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков

Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Политика

Дагестанский историк ответил Кадырову за имама Шамиля

Обновлено в 08:47
Общество

Саратов вошел в топ-3 городов, из которых жители хотят уехать навсегда

Обновлено в 02:54
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Политика

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер". Видео репетиции пилотов опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» утверждают, что их средства противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар.
Обновлено в 02:52
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Свердловской области на шахте произошло обрушение

На шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы, один рабочий оказался заблокирован.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал решение США одобрить продажу вооружений Тайваню.
Обновлено в 04:21
Политика

Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7

На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.
Обновлено в 05:45
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Обновлено вчера в 23:20
Авто

Ford Transit остался самым продаваемым в России иностранным LCV

Ford Transit остается самой продаваемой иностранной моделью в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) в России.
Обновлено в 01:08
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Интернет

Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе

Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги.
Обновлено в 09:17
Баскетбол

Боломбой точно не поедет на чемпионат мира

Как рассказал «СЭ» врач сборной России по баскетболу Роман Абжелилов, Джоэл Боломбой точно не примет участия на чемпионате мира в Китае.
Обновлено в 09:27
Авто

Двигатель Aurus начнут использовать в малой авиации

Обновлено в 05:26
Здоровье

В Краснодарском крае в 2022 году откроют новый перинатальный центр

Обновлено в 08:40
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика

Власти Москвы намерены поднять городские доплаты к пенсии

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Технологии

ЕС начал антимонопольное расследование в отношении Facebook

Антимонопольные регуляторы Евросоюза начали расследование в отношении Facebook из-за проекта по созданию криптовалюты Libra, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 09:16
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Обновлено в 06:29
Авто

Спортивную модель Shelby Mustang GT500 не привезут в Европу

Представители Ford Performance официально сообщили, что обновленный спорткар Shelby Mustang GT500 не станут поставлять на рынок Европы.
Обновлено в 08:59
Кино

Вышли две версии трейлера «Брачной истории» со Скарлетт Йоханссон

Обновлено в 05:47
Происшествия

Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы

Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
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