Политика
Захарова отреагировала на решение Украины укрепить границу с РоссиейРИА Новости 09:00
Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила над планами Киева "активно укреплять" российско-украинскую границу. Ранее об активизации работ в рамках проекта "Стена" объявило МВД Украины. На его реализацию в 2019 году в бюджет страны уже заложили 400 миллионов гривен (14 миллионов долларов).
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Кстати, как там Надежда Савченко? Электоральные права реализовала? А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу.
— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру 09:13
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы
Обновлено в 11:34
Музыка
Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка»
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» из альбома «Раскраски для взрослых».В клипе Монеточку передают по телевизору, где она предстает в шести разных образах от советской дивы до динозаврика из детской телепередачи.
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Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
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Футбол
Муса признан игроком года в Нигерии
Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии.
Обновлено в 12:09
Происшествия
«Коммерсантъ»: взрыв в академии в Петербурге могут признать терактом
Взрыв, произошедший в военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге, следствие может квалифицировать как теракт, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Политика
Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
Обновлено в 13:48
Политика
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Обновлено в 11:43
Кино
Камео Стэна Ли в «Мстителях: Финал» будет последним
Обновлено в 09:36
Игры
«Королевская битва» Call of Duty получит новую карту
Разработчики Call of Duty: Black Ops 4 представили новую карту для режима «королевской битвы» — Алькатрас.
Обновлено в 05:41
Политика
Ассанж нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено рассказал в интервью журналистам, что находящийся в посольстве южноамериканской страны в Лондоне основатель WikiLeaks («Викиликс») Джулиан Ассанж систематически нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в дипмиссии.
Обновлено в 13:06
Здоровье
Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды
В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Общество
Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Ученик распылил в школе перцовый газ в Великом Новгороде
Обновлено в 12:13
Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале
Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
Обновлено в 10:14
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari
Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Акционер S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец группы компаний S7 Наталия Филева разбилась в авиакатастрофе.
Обновлено вчера в 00:23
Футбол
«Сан-Паулу» отказался от аренды Роши
Как сообщает Globoesporte, полузащитник Спартака был предложен Сан-Паулу в аренду.
Обновлено в 14:15
Космос
Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
Обновлено в 13:22
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes
В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:10
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Общество
Delivery Club наказал сотрудника за шутку о подлодке «Курск»
Сервис Delivery Club отстранил стажера SMM-отдела за шутку о подводной лодке «Курск».
Обновлено в 10:33
Здоровье
Растрогавшая губернатора Забайкалья девочка поедет на лечение в Москву
«По просьбе Александра Осипова Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в рамках программы «Область здоровья» в ближайшее время заберет маленькую Ксению в сопровождении мамы на лечение в столицу», – сообщили в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 03:19