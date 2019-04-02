Захарова отреагировала на решение Украины укрепить границу с РоссиейРИА Новости 09:00

Кстати, как там Надежда Савченко? Электоральные права реализовала? А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила над планами Киева "активно укреплять" российско-украинскую границу. Ранее об активизации работ в рамках проекта "Стена" объявило МВД Украины. На его реализацию в 2019 году в бюджет страны уже заложили 400 миллионов гривен (14 миллионов долларов).

Захарова отреагировала на решение Украины укрепить границу с Россией

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Политика Украина начала укреплять границу с Россией Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена", заявила во вторник пресс-служба МВД Украины.

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