Политика
Захарова отреагировала на решение Украины укрепить границу с РоссиейРИА Новости 09:00
Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила над планами Киева "активно укреплять" российско-украинскую границу. Ранее об активизации работ в рамках проекта "Стена" объявило МВД Украины. На его реализацию в 2019 году в бюджет страны уже заложили 400 миллионов гривен (14 миллионов долларов).
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Кстати, как там Надежда Савченко? Электоральные права реализовала? А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу.
— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру 09:13
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