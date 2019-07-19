Политика

Захарова отреагировала на продление ареста ВышинскомуГазета.Ru 09:27

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала в фейсбуке на продление ареста главе "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. До этого стало известно, что Вышинскому продлили арест до 19 сентября.
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Мария Захарова
Суд в Киеве продлил арест журналисту Вышинскому до 19 сентября. Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 16 сентября. Стыд и позор. Вот и все европейские ценности.
— Мария Захарова, российский дипломатПятый канал 13:56

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