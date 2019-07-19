Политика

Захарова назвала позором продление ареста ВышинскомуSputnik Таджикистан 09:25

Официальный представитель Синистерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Мария Захарова
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— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру 09:44

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