Политика
Захарова назвала позором продление ареста ВышинскомуSputnik Таджикистан 09:25
Официальный представитель Синистерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 16 сентября. Стыд и позор. Вот и все европейские ценности.
— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру 09:44
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Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
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Обновлено в 10:51
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Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
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Происшествия
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Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
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Происшествия
В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы
В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч.3 ст.144 УК РФ).
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Кино
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Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
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Политика
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Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
Обновлено в 08:43
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
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Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO
Обновлено в 11:43
Общество
Июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений
Повышенная температура воздуха, которая наблюдалась в первом месяце лета, привела к тому, что июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в мире.
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На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 08:37
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Политика
Петербургское приложение FaceApp назвали угрозой нацбезопасности США
17 июля лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер обвинил российских разработчиков, что приложение может передавать данные американских граждан третьим лицам и тем самым представлять угрозу нацбезопасности США.
Обновлено в 04:54
Политика
За работу не преследуют: в ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти освободить из тюрьмы руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено 17 июля в 03:12
Происшествия
Дымовую шашку на акции на Трубной площади бросил глава благотворительного фонда «Антошка»
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Обновлено в 10:14
Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
Обновлено в 09:03