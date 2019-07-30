Политика
Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканалИзвестия 03:48
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Автоспорт
Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой
Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе
Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00
Общество
В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 07:21
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком
По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Происшествия
Земфира подробно рассказала о нападении безумного фаната
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Футбол
Кьяртанссон: «Хотел забить больше, но главное, что „Рубин“ победил»
Сегодня в поединке третьего тура подопечные Эдуардо Докампо взяли верх над грозненским "Ахматом", переиграв гостей со счётом 1:0. Сразу после финального свистка Видар Кьяртанссон, ставший автором единственного мяча в игре, поделился впечатлениями от матча.
Обновлено вчера в 18:44
Технологии
Петербургские выпускники создали сервис навигации по вузам
Приложение создано участниками Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
Обновлено в 01:12
Происшествия
Два человека погибли при падении пассажирского автобуса в реку в Китае
По меньшей мере два человека погибли, девять пострадали в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку в китайском городе Хайкоу.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
МакSим показала помолвочное кольцо
Обновлено в 07:00
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Политика
Эксперты прогнозируют второй тур выборов губернаторов в пяти регионах
В остальных 11 регионах, где должны пройти прямые выборы губернаторов, действующие губернаторы, по предварительным прогнозам, смогут победить уже в первом туре.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро
Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Музыка
Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате
Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
Обновлено в 05:12
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Авто
В России упали продажи подержанных машин в первом полугодии
По итогам первого полугодия объём рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига
В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:05
Политика
Поклонская может стать зампредом международного комитета Госдумы
Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий ранее поделился мнением, что Наталья Поклонская после перехода в комитет будет эффективно работать на международных парламентских площадках.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день
Бузова призналась, что у нее получается полноценно поесть только один раз в день – вечером.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25