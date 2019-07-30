Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканалИзвестия 03:48

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
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В Крыму назвали идею Киева о создании русскоязычного телеканала абсурдом

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Взгляд.ру01:26

Захарова назвала безумием идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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