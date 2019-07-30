Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканалИзвестия 03:48

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
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с чего всё началось
«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала Захарова в Facebook
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