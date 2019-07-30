с чего всё началось

Экономика Операционная прибыль Sony в 1-м финквартале превысила прогнозы По итогам финансового года, который завершится в марте 2020 года, Sony по-прежнему рассчитывает получить операционную прибыль в размере 810 млрд иен и чистую прибыль в 500 млрд иен.

Политика Украина отметит День независимости в новом формате Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате.

Общество В России предложили заблокировать BlaBlaCar Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.

Экономика Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Политика Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».

Политика В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма "Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.

Армия и оружие США изучат снабжение арктических регионов Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.

Политика Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Политика Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Футбол Самедов объяснил, почему принял решение завершить карьеру Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" объяснил, почему принял решение завершить карьеру.

Политика Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

Космос Станция «Хаябуса-2» прислала подробные снимки астероида Рюгу Повторное сближение с астероидом произошло утром 11 июля 2019 года, когда станция «Хаябуса-2» собрала пробы грунта из свежего кратера.

Гаджеты До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Пострадавшую в аварии с челябинским экс-чиновником подключили к ИВЛ По данным СМИ, днем 28 июля на автодороге в Аргаяшском районе области произошло ДТП – за рулем Lexus находился экс-заместитель губернатора Андрей Косилов.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Путешествия Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.

Происшествия Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.

Политика Лукашенко пообещал Белоруссии честные выборы Парламентские и президентские выборы пройдут в Белоруссии по закону и в рамках действующей Конституции, заверил президент Александр Лукашенко.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.