Политика
Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканалИзвестия 03:48
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
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с чего всё началось
«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала Захарова в Facebook.RT на русском01:41
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Экономика
Операционная прибыль Sony в 1-м финквартале превысила прогнозы
По итогам финансового года, который завершится в марте 2020 года, Sony по-прежнему рассчитывает получить операционную прибыль в размере 810 млрд иен и чистую прибыль в 500 млрд иен.
Обновлено в 05:53
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате.
Обновлено в 05:44
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья
Обновлено в 03:47
Экономика
Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении
Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:06
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
США изучат снабжение арктических регионов
Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.
Обновлено в 00:30
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Футбол
Самедов объяснил, почему принял решение завершить карьеру
Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" объяснил, почему принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 05:34
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети
В Сеть попала откровенная переписка певицы Глюкозы с незнакомцем.
Обновлено вчера в 17:01
Космос
Станция «Хаябуса-2» прислала подробные снимки астероида Рюгу
Повторное сближение с астероидом произошло утром 11 июля 2019 года, когда станция «Хаябуса-2» собрала пробы грунта из свежего кратера.
Обновлено вчера в 06:30
Гаджеты
До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком
По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
Обновлено в 00:20
Происшествия
Пострадавшую в аварии с челябинским экс-чиновником подключили к ИВЛ
По данным СМИ, днем 28 июля на автодороге в Аргаяшском районе области произошло ДТП – за рулем Lexus находился экс-заместитель губернатора Андрей Косилов.
Обновлено вчера в 06:29
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады
Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:44
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Политика
Лукашенко пообещал Белоруссии честные выборы
Парламентские и президентские выборы пройдут в Белоруссии по закону и в рамках действующей Конституции, заверил президент Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:13
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Кино
Владимир Машков назвал условие, при котором он вернется в кино
Обновлено в 04:15
Космос
Космический телескоп NASA открыл три экзопланеты
Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты — планеты, находящиеся вне Солнечной системы.
Обновлено вчера в 13:34