с чего всё началось

Кино Машков рассказал о возможном возвращении в кино Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.

Политика Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

Общество Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл Минсельхоз России заявил о том, что на территории страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от общего количества.

Политика Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.

Общество В Петербурге появится «сад ощущений» для инвалидов Глава Петербурга Александр Беглов посетил Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района, сообщает Смольный.

Происшествия В Рязани горит комбайновый завод На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.

Экономика Министр объяснил рост числа бедных россиян Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал данные Росстата о росте числа бедных россиян, передает РИА "Новости".

Единоборства Волков и Дос Сантос могут подраться на турнире UFC в Москве Российский боец смешанного стиля Александр Волков с большой долей вероятности станет участником московского турнира UFC.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Происшествия Для тушения пожара в Самаре задействован пожарный поезд В Самаре задействован пожарный поезд для тушения пожара в трех частных жилых домах в Железнодорожном районе города.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского госуниверситета Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне В Китае 30-31 июля пройдет 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Экономика МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".

Наука Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.

Политика Под Кличко зашатался стул. Мэр Киева обратился к Зеленскому Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в некомпетентности Мэр Киева Виталий Кличко распространил видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом, которая находилась в 2 км от берега Франции.

Космос Астрономы НАСА открыли три планеты у соседней звезды Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три планеты, наблюдая за яркой, но небольшой звездой в созвездии Золотой Рыбы, удаленной от нас на 73 световых года.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Наука Физики измерили «расстояние» между двумя событиями на коллайдере Физики из США разработали метрику, которая определяет «расстояние» между событиями, сопровождающими столкновения частиц.

Происшествия Полиция нашла ножи и молотки у участников протестов в центре Москвы Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Политика Суд на Украине арестовал российский танкер Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.

Автоспорт Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.