Политика
Захарова назвала безумием идею Киева создать русскоязычный телеканалЖурналистская правда 02:45
Представитель МИД РФ оценила намерение Киева создать всемирный русскоязычный телеканал. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «безумием» планы киевского руководства по созданию всемирного русскоязычного телевизионного канала.
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с чего всё началось
«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала Захарова в Facebook.RT на русском01:41
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